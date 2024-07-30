В Саратове после увольнения беременной работодателю пришлось заплатить 100 тысяч рублей

В Саратове руководитель одной из пиццерий принял на работу беременную женщину без трудоустройства по закону и понес за это ответственность, рассказали региональные судебные приставы.

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Некоторое время назад женщина устроилась на должность кассира. На момент начала работы она была беременна, о чем сообщила своему начальнику. Устно ей объяснили, что взяли ее на испытательный срок, без официального оформления. Зарплату обещали выдавать неофициально. Вскоре сотрудница захотела официального трудоустройства, но шеф запретил ей появляться на рабочем месте и перестал платить.

Женщина обратилась в суд. В ходе разбирательства работодатель отрицал факт трудоустройства, однако внутренние документы — графики смен и расчетные ведомости, а также свидетельские показания подтвердили обратное.

Судья заставил нанимателя выплатить задолженность по зарплате, возвестить нанесенный моральный ущерб и судебные издержки. Общая сумма взыскания составила 102 тысячи рублей, пишет sarinform.ru.

Ранее рассказывалось о том, что жительница Екатеринбурга добилась выплаты 1,5 млн рублей положенных после увольнения.