Приближающийся смерч вновь прогонит отпускников с пляжей Краснодарского края

Непогода снова заставит туристов покинуть пляжи Черного моря. Дело в том, что на поверхности воды в среду, 31 июля, могут образоваться смерчи. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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Синоптики предупреждают, что смерчи могут образовываться на участке от Анапы до Сочи. Но это еще не все. Метеорологи прогнозируют сильные ливни, сопровождаемые грозами и штормовым ветром, скорость которого достигнет 23 м/с.

Отдыхающих вновь просят воздержаться от купания в Черном море, не оставлять свои автомобили рядом с шаткими конструкциями, сообщает krasnodarmedia.su.

Ранее рассказывалось, что в августе авиабилеты подорожают на 30-50%. Эксперты советуют поторопиться с покупкой, если есть планы отдохнуть на Черном море в последнем месяце лета.