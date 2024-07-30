Сибирского медиума Эльвиру Гебар выгнали из «Места силы» на ТНТ

Медиума из Новосибирска Эльвиру Гебар обвинили в «театральности» и приняли решение удалить из проекта «Место силы» на ТНТ. Яркое поведение сибирячки соперники в реалити-шоу восприняли негативно.

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Участник проекта, родовой жрец Талгат Чаймерден заметил, что сибирячка устраивала представления во время прохождения испытаний. Многим также не понравилось, как Эльвира приветливо встречала новых гостей и обращалась к героям шоу. Например, поведение по отношению к звезде шоу-бизнеса Анфисе Чеховой участники посчитали чрезмерно льстивым и подхалимским.

В конце программы наступило время голосования. Главной претенденткой на выбывание из программы «Место силы» стала сибирячка. В результате Эльвира Гебар была вынуждена покинуть шоу.

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