Сибирского медиума Эльвиру Гебар выгнали из «Места силы» на ТНТ

Магический шар. Фото Global Look Press

Другие участники считают, что из испытаний она устраивала шоу.

Медиума из Новосибирска Эльвиру Гебар обвинили в «театральности» и приняли решение удалить из проекта «Место силы» на ТНТ. Яркое поведение сибирячки соперники в реалити-шоу восприняли негативно.

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Участник проекта, родовой жрец Талгат Чаймерден заметил, что сибирячка устраивала представления во время прохождения испытаний. Многим также не понравилось, как Эльвира приветливо встречала новых гостей и обращалась к героям шоу. Например, поведение по отношению к звезде шоу-бизнеса Анфисе Чеховой участники посчитали чрезмерно льстивым и подхалимским.

В конце программы наступило время голосования. Главной претенденткой на выбывание из программы «Место силы» стала сибирячка. В результате Эльвира Гебар была вынуждена покинуть шоу.

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