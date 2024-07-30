Отдыхающим у Азовского моря дельфины рожали чуть ли не прямо в руки

Отдыхающие на берегу Азовского моря стали свидетелями родов самок дельфинов. Несколько особей подплыли почти к самому берегу, чтобы для нового потомства были более комфортные условия.

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Купающиеся в море не сразу поняли, что происходит. Из воды начало выпрыгивать множество дельфинов, чтобы сделать первый глоток воздуха.

Известно, что дельфины подплыли к хутору Рожок.

Ранее рассказывалось о том, что в Приморском океанариуме белухам регулярно устраивают спа-процедуры. Им трут спинку и плавники, эта процедура особо необходима во время линьки.

Ранее жителей Таганрога ужаснула набережная из-за нашествия пауков.

По материалам Telegram-канала «Таганрог. Происшествия».