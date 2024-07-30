Стилист Николай Овечкин рассказал, как нужно отдыхать в Красноярске для хороших впечатлений

Стилист Николай Овечкин, который когда-то жил в Ачинске, поделился своим списком лучших мест для посещения в Красноярске. Он подчеркнул, что обязательно стоит попробовать местную кухню и оценить традиционные для Сибири блюда.

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Он также рекомендовал посетить музей-усадьбу Василия Сурикова, театр под открытым небом и Музейный центр «Площадь Мира», где можно оценить стиль советского модернизма.

Во время отдыха также стоит заглянуть в Татышев-парк, где можно приятно и увлекательно провести время с семьей, отмечает ngs24.ru.

Ранее гастрономическую оценку Красноярску дал Артемий Лебедев. Он рассказал, что это лучший город для тех, кто в отпуске хочет много и вкусно есть.