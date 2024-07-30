Пенсионерам Ростовской области с 1 августа пересчитают выплаты в большую сторону

В предстоящем августе отделение Социального фонда России по Ростовской области намеревается произвести пересмотр страховых и накопительных пенсий для пожилых людей, которые работали в 2023 году. Эта коррекция затронет 242 тысячи жителей региона.

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Пересмотр пенсий будет производиться автоматически — никуда ходить не потребуется. В частности, возрастут размеры пенсий по возрасту и по инвалидности у граждан, за которых в минувшем году наниматели выплачивали страховые взносы.

Управляющая отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина уточнила, что величина прибавки к пенсии у каждого пожилого человека будет индивидуальной. Значение зависит от величины его заработка.

Кроме того, с самого начала предстоящего месяца также возрастет размер накопительной суммы и срочной полагающейся выплаты, которую получают те, кто стали принимать участие программы софинансирования пенсии, пишет rostov.rbc.ru.

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