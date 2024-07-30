Аналитики Иркутска рассказали о подорожании бензина за пять лет на 25 рублей

Бензин в России продолжает дорожать. В последние месяцы автомобилисты во многих регионах заметили резкий скачок цен. Аналитики из Иркутска провели исследование, чтобы узнать, как изменились цены на горючее за последние пять лет.

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Оказалось, что ежегодно, а иногда и несколько раз в месяц, стоимость жидкого моторного топлива увеличивается. Эксперты проанализировали изменение цен с июля 2019 года по июль 2024 года на АЗС Иркутска.

Знатоки рынка не видят причин для снижения или замедления роста цен. Как сообщили в Иркутскстате, в среднем горючее подорожало на 18 рублей.

В частности, дизельное топливо в 2019 году стоило 47,63 рубля, а сейчас — 70,55 рубля (разница почти в 23 рубля). АИ-92 в 2019-м стоил 41,59 рубля, а сейчас — 53,17 рубля (разница в 11,58 рубля). АИ-95 — 43,9 и 57,1 рубля (13,2 рубля разница). АИ-98+ в 2019-м стоил 50,07 рубля, а сейчас — 75,22 рубля (разница составляет 25,15 рубля).

Ранее стало известно, что из-за наплыва туристов в Сочи кончается бензин.