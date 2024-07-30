В Сеть попало аудио момента столкновения поезда с КАМАЗом в Волгоградской области и видео с места

Момент крушения пассажирского поезда сообщением Казань — Адлер в Волгоградской области был зафиксирован одной из пассажирок. Она успела записать происходящее на голосовое сообщение.

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Его делала молодая девушка, которая разговаривала с парнем. В какой-то момент веселый разговор прервался и глухо раздался момент столкновения. Девушка не пострадала во время удара.

Сотрудники МЧС России делятся кадрами с места ЧП, где они продолжают работать. Несколько вагонов, потерпевших крушение, лежат. Движение по этой линии приостановлено.

Ранее сообщалось, что несколько пассажиров поезда Адлер — Казань находятся в критическом состоянии.

По материалам Telegram-каналов Shot и МЧС России.