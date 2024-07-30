Новосибирские агрономы рассказали, что делать, чтобы было много томатов на кустах

Агрономы Новосибирска поделились советами, как помочь томатам на собственной грядке быстрее созреть. Проводить обработку нужно, чтобы и просто не потерять плоды из-за вредителей.

Эксперт овощеводства Игорь Овечкин отметил, что у любимой дачниками культуры в этом году наблюдается сильная вспышка кладоспориоза. Это объясняется жарой и частыми дождями.

Заболевание — это грибок, который может заметно снизить урожайность грядки с томатами.

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В связи с этим агроном рекомендует собирать уже созревающие грозди и обрабатывать растения фунгицидами системного действия. Они надежно защитят от заболеваний.

Агроном Людмила Шубина предупредила, что на плодах часто появляется вершинная гниль. Это считается физиологическим расстройством, оно возникает в жаркую погоду. Для ускорения созревания томатов она рекомендует уменьшить полив — особенно, когда постоянно идут дожди.

Ранее новосибирцам рассказали, что сделать, чтобы увеличить урожай клубники в следующем году.