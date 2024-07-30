SHAMAN в сентябре приедет в Тюмень, где уже раскупили почти все билеты на концерт

Известный российский певец SHAMAN планирует дать долгожданный концерт в Тюмени. Заслуженный артист России исполнит свои хиты и представит новую лирическую программу «Ты моя».

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SHAMAN выбрал Тюменскую филармонию в качестве площадки для своего концерта. Всего запланировано два выступления — 29 и 30 сентября. Примечательно, что билеты на первый концерт почти полностью распроданы.

Ранее в Ростове-на-Дону зрители были в восторге от горловых пений Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Этот концерт также прошел с аншлагом. Поклонники особо восхищались мистическим вокализом. С этого жанра исполнитель и начинал свою творческую карьеру.