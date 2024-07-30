В августе билет на самолет до Сочи может подорожать минимум на 30%

Августовским отпускникам стоит подумать о покупке авиабилетов до Сочи уже сейчас — с этим нужно успеть в последние дни июля. Причина в том, что эксперты прогнозируют повышение цен на 30-50%. Подорожание неизбежно, а увеличение суммы будет зависеть от направления — на данный момент их 85. Сейчас один из самых популярных маршрутов — Краснодарский край.

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Называемая причина в том, что в Росавиации хотят повысить ставку сборов с компаний для финансирования фонда капитального ремонта воздушных гаваней. Билеты по внутренним направлениям подпрыгнут в цене на треть. Что касается зарубежных полетов, то это будет уже плюс 50% к стоимости, которая есть сейчас.

Эксперты рынка отмечают, что в последние годы цены на билеты стабильно растут. Однако эти же аналитики говорят о том, что такое подорожание не станет причиной отказа от полетов. Это связано с тем, что сейчас россияне не хотят экономить на своем отдыхе, передает «Business FM».

Ранее стало известно, какая погода будет в Сочи в последние дни июля.