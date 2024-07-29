В Волгоградской области после схода южного поезда с рельсов три человека в критическом состоянии

В Волгоградской области три человека, пострадавшие при сходе поезда Казань — Адлер с рельсов, пребывают в критическом положении. Пассажиров спешно перемещают в ближайший госпиталь. На месте инцидента продолжают трудиться врачи.

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Пресс-служба РЖД заявила, что в 12:35 по московскому времени на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КамАЗ въехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом. В результате произошло смещение восьми вагонов пассажирского поезда. Данные о потерпевших уточняются. На место вызваны экстренные службы и ремонтные поезда. Движение поездов на участке приостановлено.

Одна из пассажирок поезда, сошедшего с рельсов, рассказала, что люди выпрыгивали в окна, чтобы спастись. Женщина подчеркнула, что некоторые держались за поручни. По ее словам, скорая помощь уже доставила большинство пострадавших. Пассажирка уточнила, что падение было мощным, люди едва удерживали равновесие. По предварительной информации, около сотни человек получили травмы в результате происшествия.

Ранее стало известно о введение туристического сбора в ряде регионов.

По материалам news.ru и Telegram-канала Readovka.