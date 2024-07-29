В Тюмени приготовили шашлык, переплюнувший высоту башни «Федерация» в Москва-Сити

В Тюмени устроили настоящий гастрономический праздник и установили новый рекорд России.

Местные жители нажарили самый длинный шашлык из отборного сочного куриного филе.

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Когда блюдо было готово, участники продемонстрировали его, стоя длинным рядом. Она растянулся на 438 метров.

Это выше башни «Федерация» в Москва-Сити. Это грандиозное событие было зафиксировано в книге рекордов России. Шашлык получился не только самым длинным, но и невероятно сочным и ароматным, передает ren.tv.

Ранее жителям Тюмени рассказали, как поливать огурцы, чтобы они были хрустящими. Оказывается, это делается очень просто. В этом случае можно еще и увеличить урожай.