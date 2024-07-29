После одной из самых сильных вспышек на Солнце жителей Ростовской области накроет мощная магнитная буря

Магнитные бури семибалльной силы накроют Ростовскую область. Это произойдет 30 и 31 июля. Слабые возмущения начнутся уже сегодня, 29 июля. По времени — в 21 час, они достигнут четырех баллов.

В предстоящий вторник их сила не опустится ниже пяти баллов. Пик придется на 15 часов — тогда буря достигнет семи баллов. Ослабление возмущений ниже пяти баллов не стоит ожидать раньше 15 часов последнего дня июля.

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Причиной такой сильной бури стала вспышка на Солнце максимально возможного уровня — силой X1,5. Это возмущение оказалось в двадцатке самых сильных в текущем году.

Ранее рассказывалось, что в Ростовской области случилось нашествие паутинного клеща из-за сильной шары, которая накрыла регион этим летом.

По материалам Telegram-канала «1РнД | Новости Ростова-на-Дону».