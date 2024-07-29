Туристка рассказала, стоит ли за 100 тысяч рублей сейчас ехать отдыхать в Дагестан с семьей

Жительница Красноярска поделилась своими впечатлениями от поездки в Дагестан. Она отметила, что в прошлом году отдыхала в Абхазии вместе с дочерью за 70 тысяч рублей, но сейчас такая путевка стоит уже около 200 тысяч рублей.

В поисках альтернативы она обратила внимание на Каспийск, где путевка на двоих сейчас стоит 110 тысяч рублей. Женщина призналась, что море в этом месте оказалось для нее «раем» — теплое и без резких обвалов.

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Кроме того, туристам предлагаются различные развлечения с местным колоритом, включая экскурсии и экстремальные варианты отдыха. К общей стоимости путевки женщина потратила еще 30 тысяч рублей на еду, экскурсии, сувениры и подарки, пишет prmira.ru.

Ранее стало известно, что для туристов в ряде регионов введут новый сбор.