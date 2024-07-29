Иркутский блогер рассказала, что цены на жилье для отпускников на Байкале дошли до мальдивских

Иркутский блогер Татьяна Романова решила сравнить цены на апартаменты для отпускников на Байкале и на Мальдивских островах. Оказалось, что при равных — лучше выбирать второй вариант.

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К примеру, проживание в отеле с четырьмя звездами на Ольхоне семье из четырех человек обойдется в 72 тысячи рублей за сутки, а неделя выйдет уже в полмиллиона рублей.

Если сравнивать с заграничными вариантами, то на эти деньги вполне можно отдохнуть на Мальдивах. По словам блогера, выйдет даже дешевле — 364 тысячи рублей.

Конечно, на Байкале можно найти и более скромную гостиницу, уложившись в тратах на жилье в 185 тысяч рублей, пишет irk.aif.ru.

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