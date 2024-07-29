В Карелии после ЧП на шлюзах без вести пропали четверо взрослых и двое детей

В Карелии без вести пропали шестеро человек. ЧП произошло, когда водой смыло перемычку, которая соединяла шлюзы Беломорско-Балтийского канала. Среди тех, кого до сих пор не могут найти — двое несовершеннолетних.

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Известно, что авария произошла в шесть часов утра по местному времени.

Сооружение, которое не выдержало нагрузки, устанавливали временно — чтобы провести необходимые работы.

Сообщается, что еще три человека во время прорыва смогли спастись.

Сейчас уровень воды в разы меньше, но эвакуация населения все же проводится, пишет Telegram-канал Baza.

Ранее Карина Кросс рассказала, что хотела бы побывать в Карелии.