В Екатеринбурге Niletto выгнал с концерта поклонников, которые не дали ему спокойно спеть под гитару

В Екатеринбурге во время концерта Niletto пришлось выгонять с площадки своих поклонников. Находясь на сцене, в какой-то момент Данила Прытков заметил, что молодые люди устроили потасовку.

Он не проигнорировал этот инцидент, а остановил концерт и попросил телохранителей вывести за территорию дерущихся.

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Известно о том, что неприятная ситуация произошла, когда музыкант исполнял песню «Не вспоминай» под гитару. Пара молодых людей вместе с девушками начали вести себя агрессивно. Двое парней так и не смогли дослушать выступление.

«Не хочу, чтобы кто-то подрался под песню «Не вспоминай», ведь она о любви», — цитирует Прыткова ural-meridian.ru.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге во время встречи Миланы Хаметовой с поклонниками произошла давка.