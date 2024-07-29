В четырех регионах России с туристов будут брать новый налог на отдых

Туристический налог планируют ввести в четырех регионах России, а еще в шести — готовятся к этому. Суть сбора аналогична тому, что действует в Санкт-Петербурге: заселяющиеся в гостиницы, хостелы и другие варианты размещения платят курортный сбор за проживание.

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В каких регионах планируется введение туристического налога:

Суздаль (Владимирская область): с 1 января 2025 года отдых в жемчужине Золотого кольца обойдется в 100 рублей в сутки. Ожидается, что регион получит 80 миллионов рублей в год.

Сортавала (Карелия): здесь начнут взимать 50 рублей в сутки с 1 января 2025 года.

Вологда: решили подойти к вопросу творчески. Здесь вводится туристический налог, размер которого «будет не выше 1% от стоимости размещения в гостинице». Затем его будут увеличивать на процент в год, и к 2029 году он достигнет 5%.

Белокуриха (Алтайский край): также планируется взимать 50 рублей в сутки с 1 января.

Некоторые субъекты сейчас еще не решились на введение туристического налога, но рассматривают такую возможность. Среди них — Астрахань, весь Алтай, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Дагестан, Псков, пишет Telegram-канал Mash.

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