Москву ждет циклон «Кирсти» и похолодание до +20 градусов

Непогода. Фото Global Look Press

Жары не будет уже сегодня.

Москва окажется под влиянием идущего циклона «Кирсти». 29 июля, предупредил синоптик Евгений Тишковец.

Сегодня, 29 июля, будет самый холодный день лета. Столбик термометра не поднимется выше +20 градусов.

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Циклон «Кирсти», прошедший штормом по Прибалтике, обрушит ненастье на северо-западные и западные регионы России. Центр вихря выйдет на Смоленск.

Тишковец подчеркнул, что последний раз такая прохлада была в конце мая. Дальше погода будет без резких изменений.

Ночью температура воздуха понизится до 10-15 градусов. Днем на этой неделе ожидается до +22 градусов, сообщает РИА Новости.

Ранее рассказывалось о том, что Москву из-за жары атаковали богомолы.  

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