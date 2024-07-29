Москву ждет циклон «Кирсти» и похолодание до +20 градусов

Москва окажется под влиянием идущего циклона «Кирсти». 29 июля, предупредил синоптик Евгений Тишковец.

Сегодня, 29 июля, будет самый холодный день лета. Столбик термометра не поднимется выше +20 градусов.

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Циклон «Кирсти», прошедший штормом по Прибалтике, обрушит ненастье на северо-западные и западные регионы России. Центр вихря выйдет на Смоленск.

Тишковец подчеркнул, что последний раз такая прохлада была в конце мая. Дальше погода будет без резких изменений.

Ночью температура воздуха понизится до 10-15 градусов. Днем на этой неделе ожидается до +22 градусов, сообщает РИА Новости.

Ранее рассказывалось о том, что Москву из-за жары атаковали богомолы.