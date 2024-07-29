Красноярский Роспотребнадзор научил выбирать самые вкусные арбузы и дыни на базаре

Арбузы и дыни уже начинают появляться во многих регионах. Однако первые партии могут быть не самыми сладкими, поэтому специалисты красноярского Роспотребнадзора поделились советами, как выбрать самые вкусные и спелые бахчевые.

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Важно отметить, что плоды, которые успели созреть, будут максимально полезными. Есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание при выборе арбуза. У спелого плода контрастная и блестящая корка, которую сложно проткнуть ногтем. Желтое пятно, указывающее на место лежки арбуза, должно быть ярко-желтым. Хороший арбуз отличается сухой плодоножкой, вибрацией при ударе ладонью и похрустыванием при небольшом нажатии.

Что касается дыни, то спелый плод имеет сильный и приятный аромат. Противоположная сторона относительно хвостика должна быть мягкой. Если щелкнуть по корке пальцем, звук будет глухим, пишет gnkk.ru.

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