Волгоградцев достают непонятные мошки, облепляющие машины

Волгоград буквально атаковали непонятные мошки. Они беспокоят пассажиров в общественном транспорте, мешают во время прогулки, а также облепляют машины.

Горожане уже успели предположить, что это какая-то мутировавшая мошка.

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Насекомые с продолговатым телом и крылышками появились буквально в одночасье, к вечеру это были уже целые рои.

Сотрудник ВолГУ Николай Онистратенко пояснил, что эти насекомые — летающие муравьи. Они относятся к классу стебельчатобрюхие. Ученый предположил, что это самки и самцы устроили брачный вылет. Эксперт заверил, что активность этих летающих муравьев длится всего несколько дней, v1.ru.

Ранее волгоградцам рассказали, как проще пережить нашествие мошек.