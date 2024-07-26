В Перми посадивших слишком много кабачков огородников ждут в зоопарке

Пермский зоопарк приглашает огородников, которые посадили слишком много культур и не могут их все использовать, поделиться излишками. Сотрудники зоопарка отмечают, что животные с удовольствием примут эти дары, которые иначе просто пропадут.

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Зоопарк возьмет не только кабачки, но и другие овощи, такие как морковь, тыква, картофель, огурцы, а также любые съедобные грибы.

Животные будут рады полакомиться яблоками, рябиной, брусникой, клюквой и другими плодами, которые собирают местные дачники. Единственное условие — продукты должны быть свежими.

Побаловать животных пермского зоопарка можно с 29 июля по 15 сентября, сообщает perm.kp.ru.

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