Красноярск примет финал Кубка России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках обновила календарь соревнований на новый спортивный сезон 2024-25 годов. В нем указан новый город, который должен принять финал Кубка России «Гран При России» по фигурному катанию.

Если раньше в предварительных программах был анонсирован Новосибирск, то теперь везде указан Красноярск. Соревнования запланированы на период с 13 по 17 февраля 2025 года. Местом проведения станет ледовый дворец «Кристалл». Почему случился перенос из Новосибирска, не уточняются, пишет gnkk.ru

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Ранее рассказывалось о том, что фигурист Роман Костомаров, переживший ампутацию конечностей, по-прежнему выходит на лед и хорошо зарабатывает. Известно, что за один прокат он получает до 200 тысяч рублей. Сейчас он в городе-курорте Сочи, где участвует в постановке Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» со своей супругой Оксаной Домниной.