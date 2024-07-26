Красноярск примет финал Кубка России по фигурному катанию

Фигуристка. Фото Global Look Press

Ранее местом проведения соревнований должен был стать Новосибирск.

Федерация фигурного катания на коньках обновила календарь соревнований на новый спортивный сезон 2024-25 годов. В нем указан новый город, который должен принять финал Кубка России «Гран При России» по фигурному катанию.

Если раньше в предварительных программах был анонсирован Новосибирск, то теперь везде указан Красноярск. Соревнования запланированы на период с 13 по 17 февраля 2025 года. Местом проведения станет ледовый дворец «Кристалл». Почему случился перенос из Новосибирска, не уточняются, пишет gnkk.ru

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Ранее рассказывалось о том, что фигурист Роман Костомаров, переживший ампутацию конечностей, по-прежнему выходит на лед и хорошо зарабатывает. Известно, что за один прокат он получает до 200 тысяч рублей. Сейчас он в городе-курорте Сочи, где участвует в постановке Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» со своей супругой Оксаной Домниной.

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