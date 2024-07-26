Отпускникам назвали три самых дешевых места для отдыха у Черного моря в августе

Россиянам рассказали, где в августе можно отдохнуть наиболее бюджетно. Лидером стала Анапа, которую часто выбирают семьи с детьми. Ассоциация туроператоров России поделилась этой аналитикой.

Отдых на десять дней в Анапе обойдется примерно в 80 тысяч рублей на двоих. Сюда входят расходы на дорогу из Москвы на автомобиле, проживание в трехзвездочном отеле с завтраками. К этой сумме нужно добавить еще около 30 тысяч рублей на дополнительные расходы.

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Отдых на десять дней в Большом Сочи обойдется примерно в 96 тысяч рублей на двоих.

Список бюджетных направлений замыкает Абхазия, где отпуск обойдется почти в 100 тысяч рублей. Эта сумма включает перелет из Москвы в Сочи и трансфер, согласно данным «1001 Тур».

Ранее семья рассказала, что и пяти дней не смогла вытерпеть в Лазаревском.