Отпускникам назвали три самых дешевых места для отдыха у Черного моря в августе

Россиянам рассказали, где в августе можно отдохнуть наиболее бюджетно. Лидером стала Анапа, которую часто выбирают семьи с детьми. Ассоциация туроператоров России поделилась этой аналитикой.
Отдых на десять дней в Анапе обойдется примерно в 80 тысяч рублей на двоих. Сюда входят расходы на дорогу из Москвы на автомобиле, проживание в трехзвездочном отеле с завтраками. К этой сумме нужно добавить еще около 30 тысяч рублей на дополнительные расходы.
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Отдых на десять дней в Большом Сочи обойдется примерно в 96 тысяч рублей на двоих.
Список бюджетных направлений замыкает Абхазия, где отпуск обойдется почти в 100 тысяч рублей. Эта сумма включает перелет из Москвы в Сочи и трансфер, согласно данным «1001 Тур».
Ранее семья рассказала, что и пяти дней не смогла вытерпеть в Лазаревском.
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