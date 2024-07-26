Казанская приемная мать Чижевская рассказала об изменах мужа-«сына» и его заявлении: «Я нормальный»

Айсылу Чижевская-Мингалим, вышедшая замуж за приемного сына Даниила, рассказала, что обиделась на молодого человека из-за его измен.

Сначала она заверяла, что никакой любви женской и мужской у них нет.

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Сейчас же выяснилось, что Чижевская приревновала к другой женщине, которая моложе ее, поэтому больше не особо-то и хочет сохранять союз.

«А ты как думала, я нормальный мужик, хочу молодого тела и чтобы меня слушали, а не мамку с указкой», — сказал ее муж-сын.

Сама же 54-летняя приемная мать заявила, что у нее закрутился роман с мужчиной ее возраста, пишет mk.ru.

Напомним, этой весной Айсылу Чижевская хотела разводиться с Даниилом, но передумала.