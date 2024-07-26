В Свердловской области предложили закрывать нехватку электриков повышением рождаемости

В Свердловской области предложили решать проблему нехватки электриков с помощью повышения демографии. С такой идеей выступил гендиректор Фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов.
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Он напрямую связал кадровый дефицит со снижением рождаемости. Чиновник поддерживает президента Владимира Путина в том, что ребенка в семье должно быть три. Тогда и проблем с электриками не будет, рассуждает Суханов.
Сейчас же таких работников можно по пальцам пересчитать.
Ранее жительница Екатеринбурга «выбила» полтора миллиона рублей положенных после увольнения. Наниматель не хотел расплачиваться из-за отсутствия договора на выполнение работы.
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