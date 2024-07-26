Судьба наградила раздавшего по 1 млн рублей маме и теще челябинца еще одним выигрышем в лотерею

Житель Челябинской области, который ранее щедро поделился своим выигрышем в лотерею с мамой и тещей, снова испытал удачу. Ему и в этот раз улыбнулась судьба — он получил еще один крупный приз.

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В прошлый раз мужчина выиграл 41 миллион рублей. Эти деньги он потратил на покупку и ремонт двух квартир, приобрел автомобиль для своей супруги и сделал щедрые подарки родственникам. Видимо, Фортуне понравилась такая широта души и она вознаградила счастливчика за его добрый жест.

Челябинец не остановился на достигнутом и снова приобрел лотерейный билет. На этот раз его выигрыш составил почти 2 миллиона рублей. На эти деньги он планирует отремонтировать второй этаж в своем доме, сообщает dostup1.ru.

Ранее была раскрыта пятимиллионная лотерейная комбинация.