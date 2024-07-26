Уже унесший жизни десятка людей тайфун «Гаеми» достигнет Приморского края 28 июля

Тайфун «Гаеми», который, как ожидается, достигнет Приморского края 28-29 июля, вызвал катастрофу у берегов Филиппин. Природа разбушевалась, и стало известно, что танкер Terra Nova перевернулся в Манильском заливе у острова Лусон в провинции Батаан.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

На борту судна находилось 1,4 миллиона литров промышленного мазута, что может нанести серьезный ущерб окружающей среде.

Спасти удалось 16 членов экипажа, один человек пропал без вести. На данный момент власти Филиппин ведут борьбу с разливом топлива.

«Гаеми» не обойдет стороной и Россию. Сейчас он движется в направлении Приморского края. Он принесет с собой ветер со скоростью до 60 км/ч, пишет vl.aif.ru.

Ранее стало известно, что тайфун «Гаеми» уже унес жизни десятка людей.