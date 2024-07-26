На Алтае люди начали заражаться инфекцией с ползающими под кожей червями до 40 см

В Алтайском крае зафиксированы случаи заражения дирофиляриозом. Болезнь можно «заработать» после укуса комара.

Как поясняет главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко, в случае инфицирования под кожу попадает гельминт, созревающий до взрослой особи. Это червь, длина которого доходит до 30-40 см. Его движение можно увидеть под кожей.

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С такой проблемой чаще всего сталкиваются на российском юге, но с изменением климата заражения стали выявлять и в северных районах.

Инфицирования человек может не замечать до года. Первый симптом — болезненное уплотнение с покраснением и зудом.

Гельминт под кожей может перемещаться со скоростью до 15 мм в сутки, что может быть заметно для человека как по ощущениям, так и визуально. Любимые места червей — это органы зрения, ноги и руки, шея, лицо, грудь.

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