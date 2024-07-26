Сочинцы увидели и не могут забыть туристку в ультрамини купальнике в скрючившейся позе на самокате (фото)

В Сочи две уже приевшиеся проблемы сошлись воедино — и минус на минус дал плюс. Горожане увидели девушку в ультрамини купальнике, едущую на электросамокате, а теперь не могут забыть и обсуждают в социальных сетях.
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Скрючившийся вид туристки сзади просто ошеломлял, но не давал отвести глаз. Этакая русская Памела Андерсон выбралась Сочи.
Хотя многие жители города-курорта и возмущаются из-за того, что самокатчики часто мешают передвигаться и создают опасность на дороге и тротуарах, а еще не переносят купальники в общественных местах, этой туристкой в пляжном наряде большинство осталось довольно.
«С такой фигурой надо даже доплачивать, чтобы так почаще катались!» — восклицали подписчики Telegram-канала «ЧП Лазаревское».
Ранее стало известно о том, что семья в Лазаревском не смогла вытерпеть и пяти суток.
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