Сибирякам рассказали, каким оправданиям неявки на работу начальство верит больше всего

Женщины. Фото Global Look Press

Некоторые руководители признаются, что часто слышат про застрявший лифт.

Аналитики рассказали новосибирцам, каким «отмазкам» сотрудников охотнее всего верят начальники во время пропуска работы.

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Руководители склонны верить, если сибиряки свой невыход на работу поясняют болезнью или общим недомоганием. Каждый второй наниматель в этом случае не будет ставить слова работника под сомнение.

Некоторые и вовсе часто откровенно признаются, что они просто проспали, а шеф в этом случае их понимает, что не принуждает к дальнейшему вранью.

Часть руководителей заявила, что их сотрудники периодически объясняют свою неявку на работу тем, что застряли в лифте или их закрыли дома, пишет nsk.om1.ru со ссылкой на сервис SuperJob.

Ранее новосибирцам рассказали, как обманывают при записи к врачу.

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