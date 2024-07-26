Сибирякам рассказали, каким оправданиям неявки на работу начальство верит больше всего

Аналитики рассказали новосибирцам, каким «отмазкам» сотрудников охотнее всего верят начальники во время пропуска работы.

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Руководители склонны верить, если сибиряки свой невыход на работу поясняют болезнью или общим недомоганием. Каждый второй наниматель в этом случае не будет ставить слова работника под сомнение.

Некоторые и вовсе часто откровенно признаются, что они просто проспали, а шеф в этом случае их понимает, что не принуждает к дальнейшему вранью.

Часть руководителей заявила, что их сотрудники периодически объясняют свою неявку на работу тем, что застряли в лифте или их закрыли дома, пишет nsk.om1.ru со ссылкой на сервис SuperJob.

Ранее новосибирцам рассказали, как обманывают при записи к врачу.