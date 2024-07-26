Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве

Жителей столицы ждет новое резкое похолодание. Об этом сообщил главный метеоролог страны Роман Вильфанд. Научный руководитель Гидрометцентра России пообещал по-настоящему летние и жаркие выходные, однако затем столбик с термометра пойдет вниз.

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В ближайшие же дни воздух будет прогреваться до +28 градусов, погода прогнозируется «комфортной и симпатичной».

С понедельника же термометр начнет показывать только чуть выше плюс 20 градусов, такая погода будет до середины новой недели. В первый день предстоящей семидневки ожидаются и дожди, но они не перерастут в ливень. Осадки будут и в другие дни, но умеренные.

Метеоролог отметил, что начало августа в этом году не прогнозируется жарким, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно о том, что в Москве участились случаи появления шаровых молний.