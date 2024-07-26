Жители Иркутска пожаловались на неработающий Telegram

Жители Иркутска сегодня, 26 июля, с самого утра жалуются на сбой в работе Telegram. Как говорят пользователи приложения, им не удавалось загрузить ни десктопную, ни мобильную версию мессенджера.

Пользователи жаловались на то, что новые сообщения не появляются в личной переписке, группах и каналах.

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В это время уведомление о приходе месседжа было. При попытке его открыть появлялась информация о том, что идет обновление приложения. Подобное было и на компьютерах.

Неполадки в Telegram подтвердил и сайт Downdetector. Проблемы наблюдались в ряде городов, к примеру, в Москве, Новосибирске, Красноярске, Казани и других.

Ранее рассказывалось о дефиците вентиляторов в Иркутске.