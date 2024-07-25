Рязанские ситуативные коммерсанты несколько дней пилили общий мост за 300 млн рублей и несли куски в приемку

В Скопинском районе Рязанской области произошло ЧП. Местные жители без спросу разобрали 60-тонный мост, который по частям отправился на металлолом.

От «сообразительности» предприимчивых рязанцев пострадало сооружение комбикормового завода. Об этом сообщила в социальных сетях правозащитница Светлана Коновалова.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Местные жители несколько дней методично пилили мост и шли сдавать его в приемку. Некоторые части даже доехали до самой Рязани.

Примечательно, что мостом над рекой Верда пользовались многие жители, которые значительно сокращали дорогу.

На данный момент нет данных о том, сколько удалось выручить в приемке, но владельцы сооружения говорят, что конструкция стоит не меньше 300 миллионов рублей.

Известно, что в МВД начали проверку по факту кражи моста, пишет msk1.ru.

Ранее жители Рязани стали жаловаться на крыс в городе.