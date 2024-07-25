Гусейн Ибрагимов после гибели двух девушек в «Доме ужасов» закрывает квест

В Махачкале владелец сгоревшего «Дома ужасов» захотел прекратить подобную деятельность после ЧП с жертвами. В результате трагедии погибли две девушки. По данным источника, Гусейн Ибрагимов намерен ликвидировать созданное ИП и уйти в стендап, КВН.

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В настоящее время Ибрагимов активно сотрудничает со следственными органами, участвует в допросах и отменил все запланированные мероприятия. Кроме того, он продает уцелевшее оборудование и приводит цокольное помещение в порядок, после чего планирует передать его владельцу здания для последующей аренды.

Тем временем, сотрудники квест-рума были задержаны. Аниматоры допустили ошибку, которая привела к пожару. Актер, исполнявший роль Пеннивайза, был арестован на два месяца. Этот сотрудник бросил горящую перчатку в Асият и Мадину.

О трагедии стало известно на этой неделе. У одной из погибших было 97% ожога кожного покрова.

По материалам Telegram-канала Mash.