Жителям Красноярска рассказали, когда в этом году начнутся новогодние каникулы в декабре

Министерство труда опубликовало график праздничных выходных в 2025 году для жителей Красноярского края и всей России. В ведомстве рассказали обо всех праздниках и красных датах календаря.

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Новогодние праздники начнутся 29 декабря и продлятся 11 дней — до восьмого числа включительно.

В феврале следующие выходные приходятся на 22 и 23 числа. В мае работающие пятидневку будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 число. Летом всех красноярцев ожидают четыре выходных дня — с 12 по 15 июня.

Следующие длинные выходные наступят только в ноябре, они будут в честь Дня народного единства. Все жители Красноярского края, как и остальные россияне, будут отдыхать со 2 по 4 ноября, пишет newslab.ru.

Ранее отпускникам рассказали, куда не нужно ехать на отдых в Краснодарский край, если хочется сэкономить деньги.