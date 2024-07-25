На Приморский край движется тайфун «Гаеми», который уже унес жизни десятка людей

На Приморский край надвигается тайфун «Гаеми». Спасатели рекомендуют туристическим группам воздержаться от выхода на маршруты, а владельцам маломерных судов вернуться в порты.

Тем, кто планирует отдых на пляже, рекомендуется соблюдать правила безопасности в соответствии с погодными условиями.

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Стихия уже обрушилась на Тайвань и Филиппины. По данным СМИ, на Тайване погибли три человека, несколько сотен получили ранения. Начавшиеся сильные дожди сопровождаются порывами ветра со скоростью до 60 км/ч.

На Филиппинах жертвами тайфуна стали 16 человек. Многие оказались заблокированы в затопленных помещениях. Все объекты социальной инфраструктуры сейчас закрыты. Транспорт не работает, отменены авиарейсы.

Известно о том, что сейчас шторм переместился на территорию Китая, передает «Интерфакс».

Ранее у берегов Приморского края заметили огромную медузу.