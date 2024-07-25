Niletto станет хедлайнером музыкально-гастрономического фестиваля в Екатеринбурге

Niletto приедет в Екатеринбург в предстоящие выходные. Он станет хедлайнером музыкально-гастрономического фестиваля Grott Fest, который запланирован на субботу, 27 июля.

Площадкой для проведения мероприятия был выбран TeleClub.

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Для гостей праздника будут доступны три площадки со сценами, обустроят и зону фуд-корта, где местные кулинары побалуют пришедших вкусными блюдами. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, прокатиться на аттракционах.

Известно, что на фестивале выступят и участники комедийного шоу «Пара фраз», запланирован турнир по поеданию бургеров, для художников будет граффити-зона.

Niletto же споет свои хиты ближе к 21 часу, а потом запустят фейерверк, пишет ura.news.

Ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге на автограф-сессии Миланы Хаметовой случилась давка.