Жителям Самары рассказали, как не превратить заграничный отпуск в полнейшее фиаско

Лето — это традиционное время отпусков. Многие самарцы отправляются в южные края, улетая на заграничные курорты, чтобы посетить одну из экзотических стран.

Стоит учитывать, что помимо экзотической пищи и пейзажей эти страны таят в себе и нетипичные для России болезни. Туроператоры обязаны информировать путешественников о возможных рисках, поскольку некоторые заболевания требуют предварительной вакцинации, которая начинает действовать не сразу.

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Специалисты самарского Роспотребнадзора предупреждают о малярии, которую может вызвать обычный укус комара. Репелленты могут помочь в такой ситуации. Однако от желтой лихорадки поможет только прививка. Чтобы избежать кишечных заболеваний, необходимо следить за чистотой рук и пить только бутилированную воду. Фрукты также следует мыть с мылом.

Вывод один: к поездке нужно тщательно подготовиться, чтобы избежать неприятных последствий, сообщает «ГТРК-Самара».

Ранее автопутешественник рассказал, как отправился в отпуск из Екатеринбурга в Турцию на машине.