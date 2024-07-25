Тюменский Россельхознадзор научил поливать грядки с огурцами, чтобы был богатый урожай

Каждый дачник мечтает о том, чтобы его огород приносил плоды как можно дольше. Одним из ключевых факторов для этого является правильный полив. Эксперты тюменского Россельхознадзора поделились советами, как поливать огурцы, чтобы продлить их плодоношение.

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В первую очередь, стоит обратить внимание на период цветения. После него растения нуждаются в большом количестве воды. На каждый квадратный метр следует выливать около двух литров. Рекомендуется проводить полив дважды в день: утром и вечером.

Увлажнение листьев лучше всего проводить до девяти часов утра, а почву следует увлажнять в радиусе 15 сантиметров от растения. При этом эксперты не рекомендуют лить воду близко к корневой шейке, так как это может привести к гниению.

Очень важно использовать теплую воду. Оптимальная температура для огурцов составляет от 25 до 28 градусов. Это позволяет испариться лишней влаге, но сохранить необходимый растениям объем воды.

В пасмурную погоду полив следует отложить. Из-за повышенной влажности корни могут начать гнить, пишет tumentoday.ru.

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