Питерский «Зенит-2» подозревают в поджоге бани в Ставрополье

Футболисты питерского клуба «Зенит-2» оказались в центре скандала, спалив баню во время тренировочных сборов в Железноводске, Ставропольский край. По данным источника, в инциденте подозревается группа из примерно 40 человек, большинство из которых являются спортсменами.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

ЧП произошло этой ночью в лагере «Славянский исток», где команда проводила сборы. Как сообщается, футболисты находились в бане, где, по словам персонала, употребляли алкогольные напитки. В результате постройка была полностью уничтожена огнем, охватившим площадь в 70 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв: автомобили были отогнаны, а внутри никого не было.

Подозреваемые скрылись с места происшествия, однако руководство лагеря и другие отдыхающие уверены, что виновниками являются именно спортсмены, которые постоянно нарушали общественный порядок и мешали окружающим.

Ранее сообщалось, что поклонники быстро раскупили билеты на матч Суперкубка «Зенит» — «Краснодар» в Волгограде.

По материалам Telegram-канала Mash.