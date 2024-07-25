Художник Никас Сафронов приедет на фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»

Знаменитый российский художник Никас Сафронов планирует посетить Бийск в рамках фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Он проведет встречу со своими поклонниками во время Большого книжного фестиваля на Петровском бульваре.

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Это мероприятие на Алтае состоится в ближайшую субботу, 27 июля, и начнется в 12 часов. Все желающие смогут присутствовать.

Кроме Сафронова, на фестивале ожидается появление поэта и музыканта Александра Ананичева, а также четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова.

Ранее фигуристка Камила Валиева призналась, что мечтает увидеть красоты Алтайского края. Она рассказала, что может исполнить свое желание во время съемок нового шоу с поездками по регионам вместе Кариной Кросс.