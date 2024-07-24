В Нижегородской области у плавающих в прудах выявляют «зуд купальщика»

В этом году нижегородцы столкнулись с неприятным заболеванием — «зудом купальщика», который также известен как церкариальный дерматит. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области. Такое заболевание проявляется в виде зуда и высыпаний после купания в водоемах. К сожалению, несколько человек уже обратились к врачам с такими симптомами.

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Специалисты напоминают, что для предотвращения заражения необходимо соблюдать меры предосторожности. Во-первых, следует выбирать для купания только разрешенные водоемы.

Важно отметить, что церкариоз может поражать не только взрослых, но и детей. Особенно часто это происходит, когда дети плавают около берега, где вода обычно загрязнена и имеет густую растительность.

Кроме того, при повторном заражении отечность может увеличиваться. Также возможно попадание церкарий в кровь, что может привести к легочному синдрому. В некоторых случаях возможна тяжелая анафилактическая реакция, пишет pravda-nn.ru.

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