Казань стала одним из самых дорогих городов для туристов по съему жилья

Казань вошла в число семи городов для экскурсионных поездок, где самая высокая стоимость съема жилья. В столице Татарстана суточное проживание обходится в среднем в 5,9 тысячи рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туристических агрегаторов.

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Интересно, что Казань по стоимости размещения в гостиницах находится в одном ценовом диапазоне с Москвой и Санкт-Петербургом.

Дороже всего апартаменты предлагаются в городе-заповеднике Плесе, где суточная аренда жилья обойдется почти в 9,5 тысячи рублей.

Список городов, где аренда жилья дешевле всего, включает Брянск, Калугу, Новосибирск, Владимир и Тверь, сообщает kazan.kp.ru.

Ранее Алина Загитова рассказала о желании построить в Казани школу для фигуристов. Свои планы она уже обсудила с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.