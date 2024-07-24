Пьющую антидепрессанты Глюк'оZу сняли с афиш в Москве

38-летняя Глюк'оZа, устроившая скандальный концерт в Красноярске, исчезла с афиши выступления звезд российской эстрады на «Live арене» в Москве.
Поговаривают, что Наталья Чистякова-Ионова планирует и дальше продолжать давать концерты, несмотря на произошедший неприятный момент с выходом на сцену в явно измененном состоянии, в чем созналась сама артистка.
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Она была под антидепрессантами, которые ей прописали после смерти бабушки Лидии — ее звезда очень любила.
«Со слов сотрудников одной крупной билетной компании, в лайн-апе Глюк'оZы уже нет. Их коллеги из других фирм это косвенно подтвердили. Но все ждут официальных заявлений от организаторов», — пишет Telegram-канал Mash.
Ранее стало известно о том, что Глюк'оZу больше не хотят видеть в Красноярске.
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