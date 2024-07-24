В Подмосковье владелец двухметрового питона выгуливает экзотику в торговых центрах

В городе Подольске Московской области местные жители привыкли к тому, что мужчина выгуливает своего питона прямо на улице. Двухметровая змея уже не смущает ни взрослых, ни детей. Прохожие с интересом наблюдают, как питон ползает, изучая окрестности.

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Мужчина берет питомца даже в торговые центры, где экзотика не смущает и продавцов, которые не против того, чтобы к ним зашел необычный посетитель.

Интересно, что и самого питона не беспокоит присутствие большого количества людей рядом. Жители Подольска встречали эту пару и в ресторанах, и в парках, и в скверах, сообщает mk.ru.

Ранее москвич рассказал, что во время его отсутствия дома осы свили гнездо прямо в его квартире.