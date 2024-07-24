Отпускникам рассказали, где сейчас отдыхается лучше, чем на Черном море

В качестве замены Черному морю можно выбрать Азовское. На его курортах нет большого количества туристов, можно легко найти номер в отеле, радуют и цены.

Например, можно смело рассматривать косу Долгая. На ней расположена станица Должанская. Здесь достойный вариант размещения удастся найти в пределах двух тысяч рублей за ночь. Можно купаться в Азовском море и Таганрогском заливе.

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Для тех, кто решил поехать с семьей, лучший вариант — Ейск. Здесь есть мелководные пляжи и множество развлечений.

Третий вариант — Таганрог. Здесь можно найти рыбацкий домик на берегу, в центре много музеев, привлекательными для туристов будут местные достопримечательности с уникальной архитектурой, сообщает pnz.ru.

Ранее стало известно о том, что Филиппа Киркорова пришлось спасать в Сочи.