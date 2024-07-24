Челябинские кадеты помогли вернуть щенка хозяину, попавшему в ДТП

Девочки-кадеты помогли волгоградцу, который попал в ДТП по пути из родного города в Челябинск, вернуть его щенка. Подростки позаботились о зоотакси на 1600 км.

Мужчина ехал в Челябинск на заработки вместе со своим девятимесячным другом по кличке Тайсон. Почти у самого конечного пункта водитель попал в крупное ДТП, его увезли в реанимацию, а щенок, испугавшись, убежал в лес.

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Когда его хозяин смог подняться на костылях, пытался найти собаку в лесу, однако так и не смог. Он разместил объявление, но все было тщетно.

Собаку обнаружили подростки из десятого кадетского класса. Интересно, что пес бегал недалеко от больницы, в которые лежал его владелец. Девочки помогли с организацией зоотакси до дома челябинца. В дороге щенок провел около трех суток.

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По материалам Telegram-канала SHOT.