Красноярец купил машину в кредит с «допами» и отсудил у автосалона почти 400 тысяч рублей

Красноярцу удалось добиться компенсации в размере 377 тысяч рублей от автосалона, который навязал ему дополнительные услуги. Это были два приобретенных сертификата на сумму в 244 тысячи рублей.

Покупатель утверждал, что не хотел приобретать «допы», которые ему были не нужны и дублировали друг друга, однако иначе не смог бы купить автомобиль в кредит.

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Спустя два года житель Красноярска досрочно погасил взятый заем и захотел расторгнуть заключенные договоры с навязанными услугами, но автосалон ему в этом отказал.

Тогда мужчина обратился в Роспотребнадзор, а затем — в суд, который обязал продавца выплатить 377 тысяч рублей, krsk.aif.ru.

Ранее стало известно о том, что красноярец отсудил больше 400 тысяч рублей за долгую доставку из онлайн-магазина.